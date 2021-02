Scuola, Bianchi: "C'è tanto da fare, la mole un po' mi spaventa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neo ministro Patrizio Bianchi, ha già visitato il ministero dell'istruzione. "Una struttura enorme - dice a "la Repubblica" - e fosse solo il palazzo. Ci siamo messi a lavorare subito. Abbiamo acceso i pc e, con i dirigenti, avviato videoconferenze. Ho chiesto le piante organiche, le ramificazioni periferiche. ll materiale me lo sono portato a casa e lo sto studiando adesso, che è domenica".La prima impressione è che "il lavoro è tanto e bisogna farlo in fretta. Bisogna dare certezze agli studenti, ai docenti. La mole un po' mi spaventa. Una cosa è certa, però: comunicheremo le cose quando avremo raggiunto un risultato e il risultato lo raggiungeremo studiando". Ci sono questioni da decidere subito. Siamo a metà febbraio e i maturandi attendono dl sapere come sarà il loro Esame di Stato."In settimana decidiamo, ho ben presente il bisogno di informazione sulla Maturità. Sono arrivato da un giorno. So che è stata già fatta una grande istruttoria e ho sempre rispetto per il lavoro realizzato da chi mi ha preceduto. In settimana decidiamo, i ragazzi stiano tranquilli", ha concluso Bianchi. (Rin)