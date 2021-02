Cina: Covid, 70 arresti negli ultimi giorni per vendita vaccini contraffatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura suprema del popolo cinese (Spp) si è impegnata a rafforzare la repressione dei reati legati ai vaccini contro il coronavirus, a seguito dell'emergere di illeciti come la vendita di vaccini contraffatti. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", dal 10 febbraio le procure di tutto il Paese hanno approvato gli arresti di 70 sospetti coinvolti in 21 casi penali. Un caso rivelato dalla Spp riguarda la produzione di quasi 58 mila dosi di vaccino contraffatto utilizzando una soluzione salina, con vendite illegali per quasi 18 milioni di yuan (circa 2,8 milioni di dollari). La Spp ha chiesto che i procuratori a livello nazionale intraprendano azioni risolute per contrastare questi fenomeni, fornendo garanzie legali al lavoro di controllo e prevenzione dell'epidemia di Covid-19.(Cip)