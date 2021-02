Slovacchia: ministro Esteri inizia un tour in Polonia, Croazia, Romania, Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri slovacco, Ivan Korcok, dà il via oggi a un tour diplomatico in Polonia, Croazia, Romania e Ucraina. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Tasr". "Eccetto che in Polonia, è la prima volta che mi reco in questi Paesi in qualità di ministro. Non vedo l'ora di discutere con i miei partner di temi bilaterali, regionali ed europei", ha scritto il ministro via Twitter. Oggi a Varsavia Korcok parlerà con il ministro degli Esteri, Zbigniew Rau, e con il ministro per gli Affari europei, Konrad Szymanski. Dalla capitale polacca si trasferirà poi a Zagabria per incontrare l'omologo croato Gordan Grlic Radman. Dalla Croazia volerà a Bucarest per essere ricevuto dal ministro degli Esteri romeno, Florin Citu, e infine a Kiev per incontrare il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. Il soggiorno all'estero di Korcok durerà due giorni. (Vap)