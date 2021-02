Tunisia: deputati Blocco riforma firmano richiesta dimissioni presidente parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del gruppo parlamentare tunisino del Blocco riforma, Hassouna al Nassi, ha dichiarato in un post sulla sua pagina Facebook ufficiale che la posizione sulla revoca della fiducia al presidente del Parlamento e leader del partito islamista Ennahda, Rached Ghannouchi, non cambierà. Al Nasifi ha affermato che le firme dei membri del blocco sono presenti nell'attuale mozione stilata per chiedere le dimissioni del presidente, indicando che esiste un accordo per presentarla al raggiungimento di 109 firme, il quorum necessario per estromettere Ghannouchi, spiegando che i nomi degli altri firmatari saranno rivelati al completamento dell'iniziativa. (Tut)