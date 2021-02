Abruzzo: Zona rossa, per presidente Sospiri le scuole non possono riaprire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Comprendiamo le difficoltà legate alla didattica a distanza, le problematiche nella distribuzione paritaria dei mezzi tecnologici che consenta a tutti i ragazzi di proseguire il proprio percorso scolastico, i disagi organizzativi delle famiglie dove spesso le mamme lavoratrici sono costrette a sacrificare la professione dovendo stare a casa con i propri bambini – ha ricordato il Presidente Sospiri -, non solo per una questione affettiva e protettiva, ma anche per una questione pratica, ovvero per aiutare gli stessi bambini a seguire le lezioni e a risolvere i problemi di connessione. Ma comprendo ancor di più le preoccupazioni espresse da molte famiglie che già oggi hanno dichiarato di non voler rimandare i propri ragazzi a scuola da mercoledì, e comprendo ancor di più il sindaco Masci che, da primo responsabile della salute della città, si trova in queste ore ad assumere una decisione difficile. Ma ritengo che oggi la scelta sia obbligata, anche leggendo i pareri illuminati di quei medici ricercatori che sino a oggi hanno anche dettato in parte le decisioni del Governo. Il quadro che abbiamo davanti a Pescara presenta serie criticità, tanto che il Governatore Marsilio ha istituito a partire da oggi la 'zona rossa'. (segue) (Rin)