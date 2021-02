Regno Unito: da oggi in vigore nuove regole anti-Covid con quarantena viaggiatori in albergo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrano da oggi in vigore nel Regno Unito le regole per tutti i residenti che dovessero arrivare da una lista di 33 Paesi considerati ad alto rischio, i quali dovranno osservare un obbligatorio periodo di quarantena di 10 giorni in strutture alberghiere identificate dal governo. Il soggiorno sarà a spese dei viaggiatori stessi, ed avrà un costo di 1.750 sterline a persona (poco meno di 2 mila euro), che coprirà vitto e alloggio, trasporto e test anti-Covid regolari. La misura, a detta del governo, si è resa necessaria a seguito della diffusione di varianti che "destano preoccupazione" nel mondo, ed è quindi un modo per guadagnare tempo e dare al sistema sanitario nazionale la possibilità di vaccinare quante più persone possibili. Il governo ha reso noto di aver concluso accordi con 16 alberghi sinora, riuscendo a mettere a disposizione 4.963 stanze, mentre circa 58 mila sarebbero al momento "in attesa" di ulteriori sviluppi. (Rel)