Francia: prolungati sino a maggio gli aiuti per i lavoratori precari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia gli aiuti di 900 euro netti al mese per i lavoratori precari saranno prolungati sino a maggio. Lo ha annunciato la ministra del Lavoro, Elisabeth Borne, in un comunicato ripreso dai media. Questo sussidio è stato lanciato a novembre ed è già stato elargito a 400 mila persone, tra cui 165 mila con meno di 30 anni. Prolungato per tre mesi, l'aiuto è destinato a chi nel 2020 ha lavorato meno di 138 giorni con un contratto a tempo indeterminato o come interinale. I primi versamenti sono arrivati il 5 febbraio per novembre e dicembre, quelli per gennaio saranno versati tra il 21 e i 24 febbraio. (Frp)