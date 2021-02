Repubblica Ceca: sondaggio, coalizione Pirati-Stan supera partito Ano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione del Partito pirata ceco e di Sindaci e indipendenti supera in un sondaggio il partito di governo Ano. Lo rivela l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Il sondaggio, condotto dall'istituto Kantar, attribuisce alla coalizione il 29,5 per cento contro il 26,5 di Ano, formazione del primo ministro ceco Andrej Babis. A collocarsi al terzo posto con il 19,5 per cento è invece un'altra coalizione, quella formata dal Partito democratico civico (Ods), dall'Unione cristiana e democratica (Kdu-Csl) e da Tradizione responsabilità prosperità 09 (Top 09). Libertà e democrazia diretta (Spd) si piazza al 10,5 per cento, mentre il Partito comunista di Boemia e Moravia è al 5 per cento. Il Partito socialdemocratico ceco (Cssd), attualmente al governo con Ano, non supera la soglia di sbarramento del 5 per cento, fermandosi invece al 4. Kantar evidenzia comunque che il sondaggio ha un margine di errore tra l'1,6 e il 3,6 per cento. (Vap)