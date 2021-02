Molise: domani torna a riunirsi in Consiglio regionale per una doppia seduta di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente del Consiglio regionale del Molise, Salvatore Micone, ha convocato una doppia seduta dell'Assemblea regionale per domani, martedì 16 febbraio. In mattina, con inizio alle ore 9,30 sarà discussa la situazione relativa alla "Sede guardia medica in via Molinello a Termoli" ed il documento a firma del Consigliere Michele Iorio sul Piano Covid Molise e subito dopo le Comunicazioni del Presidente della Giunta regionale aventi finalità informative sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nella seduta pomeridiana (ore 15) saranno discusse una serie di interrogazioni e mozioni riguardanti "Immediato pagamento operatori sanitari del Molise impegnati nell'emergenza Covid 19";"Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per i cittadini iscritti al Servizio sanitario regionale contagiati da Covid-19 e altre misure di politica sanitaria per emergenza Covid-19"; "Tagli a sanità e servizio 118"; "Maculopatia Degenerativa"; "Legge Regionale 20 giugno 2007, n.17: "Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare". (segue) (Gru)