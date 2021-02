Molise: domani torna a riunirsi in Consiglio regionale per una doppia seduta di lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dovrà discutere anche del "Potenziamento immediato delle strutture a supporto della medicina penitenziaria negli istituiti di detenzione della Regione Molise"; "Riparto della quota aggiuntiva Fna 2020"; "Adeguamento del sistema di tracciamento dei soggetti Covid positivi, identificazione dei contatti, attivazione di una piattaforma informatica per la condivisione delle informazioni, collaborazione con i medici di medicina generale. Impegno al presidente della Giunta Regionale. All'ordine del giorno dei lavori del Consiglio figurano, tra l'altro anche una serie di progetti di legge riguardanti "La disciplina delle attività commerciali e quelle artigianali"; "Disciplina della professione di Guida alpina - Maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnamento in media montagna". "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)".; "Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni". Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno". "Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione". (Gru)