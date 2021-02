Mauritania: 23 milioni di dollari di finanziamenti esteri per affrontare la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad) ha fornito 23,6 milioni di dollari in finanziamenti alla Mauritania per attuare il progetto del Joint Coast Program, per rispondere alla "sfida della pandemia, ai conflitti e al cambiamento climatico". Il finanziamento è stato firmato sabato, 13 febbraio, dal ministro dell'Economia e della promozione dei settori produttivi della Mauritania, Othman Mamdou Kan, con il direttore della Divisione africa occidentale e centrale del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, Nadine Gbousa, a margine della riunione del Consiglio dei ministri del Gruppo dei cinque nel Sahel, tenutasi a N'Djamena. (Res)