Somalia: crisi politica, nuovi colloqui rinviati a data da destinarsi

- I nuovi colloqui in Somalia per risolvere la crisi politica, inizialmente in programma oggi, sono stati rinviati a data da destinarsi. Lo riferiscono i media locali, secondo cui le parti non avrebbero ancora raggiunto l’accordo su dove tenere i colloqui. La scorsa settimana il presidente Mohamed Abdullahi “Farmajo” aveva proposto che la riunione si tenesse nella città di Garowe, nel Puntland, tuttavia il leader dello stesso Stato semi-autonomo e quello dell’Oltregiuba – entrambi schierati con l’opposizione nella disputa che li vede contrapposti al governo federale – si sono opposti chiedendo che i colloqui si svolgessero nella capitale Mogadiscio. Nel frattempo, secondo quanto riferisce “Radio Risala”, il primo ministro Mohamed Hussein Roble ha formato un comitato tecnico composto da rappresentanti delle cinque amministrazioni regionali e della regione di Banadir (che include Mogadiscio) per risolvere la crisi elettorale. La ripresa dei colloqui era stata annunciata dal presidente Farmajo, il cui mandato è scaduto lo scorso 8 febbraio e la cui autorità non è più riconosciuta dall’opposizione. In una dichiarazione congiunta, il Consiglio dei candidati alla presidenza – alleanza composta da 14 candidati alla presidenza fra cui l’ex presidente Hassan Sheikh Mohamud e l’ex premier Hassan Ali Kheire – ha affermato di rifiutare la proroga del termine del mandato presidenziale e chiede la formazione di un Consiglio nazionale di transizione composto dai presidenti delle due camere del parlamento, dai leader degli Stati regionali e dai rappresentanti dell'opposizione e della società civile per continuare a lavorare sul calendario elettorale. Sulla stessa linea si è schierata l’amministrazione del Puntland che sempre l'8 febbraio, per voce del ministro dell'Informazione, Abdullahi Tima-Adde, ha affermato che non riconoscerà più Farmajo come legittimo presidente della Somalia a partire da quel giorno. (Res)