- Si celebra oggi in Serbia la Festa nazionale. Secondo quanto riporta la stampa locale, la giornata ricorda la prima rivolta contro le autorità dell'Impero ottomano, avvenuta nel 1804 in coincidenza della Candelora celebrata dalla Chiesa ortodossa secondo il calendario giuliano. La giornata ricorda anche la prima Costituzione moderna in Serbia, adottata nello stesso giorno del 1835. (Seb)