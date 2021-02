Abruzzo: covid, nuovo screening sulla popolazione scolastica de L'Aquila il 19 e 20 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune dell'Aquila ancora in campo per la prevenzione il 19 e 20 febbraio prossimi in vista del rientro in classe Venerdì e sabato prossimi, dalle 9:30 alle 17:30, si svolgerà un nuovo screening della popolazione studentesca in vista della ripresa delle attività didattiche in calendario, al momento, per il 22 febbraio. Il monitoraggio sarà rivolto a studenti e personale docente e non docente degli istituti secondari di secondo grado del comune dell'Aquila, fatte comunque salve le diverse previsioni nazionali o regionali che dovessero intervenire in merito. Alla luce degli incontri tenuti nei giorni scorsi tra rappresentanti dell'unità di crisi comunale e del pool di esperti del comitato tecnico-scientifico che la supportano, ufficio scolastico provinciale, ordine dei medici e dirigenti scolastici, è stato stabilito di attivare Una serie di punti sul territorio comunale di somministrazione dei test antigenici rapidi, cui ci si potrà sottoporre in maniera del tutto gratuita e volontaria. "Dopo le campagne di monitoraggio della popolazione a dicembre, quelle specifiche dedicate ad alunni, professori e personale in servizio presso gli istituti e quella riservata alle società sportive, abbiamo ritenuto fosse importante realizzare un nuovo screening sulla popolazione delle scuole superiori. L'obiettivo non è solo quello di scattare una fotografia istantanea sulla situazione sanitaria ma anche fornire un valido strumento per sostenere lo svolgimento in presenza delle lezioni", spiega il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. A oggi, complessivamente, in tutte le campagne, il Comune dell'Aquila ha effettuato circa 29mila test rapidi. (Gru)