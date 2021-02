© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è stato nessun incendio di bus a San Giovanni stamattina. Su un bus della linea 51, che viaggiava lungo via La Spezia si è sviluppato un principio di incendio spento con l'estintore in dotazione alla vettura". È quanto comunica Atac. "I vigili del fuoco che sono intervenuti hanno completato le operazioni. Il mezzo non ha subito danni. Nessun problema per le persone", conclude. (Com)