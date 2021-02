Visegrad: oggi webinar per i 30 anni del gruppo V4 con intervento ambasciatori in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà oggi un webinar in occasione del trentennale del gruppo di Visegrad (V4). L'evento è organizzato in collaborazione con l'ambasciata di Polonia in Italia – Varsavia detiene al momento la presidenza di turno del V4 – ed è intitolato "Trent'anni del gruppo di Visegrad: una nuova Europa che guardi ad est?". Il webinar sarà introdotto dall'ambasciatrice polacca a Roma, Anna Maria Anders. Intervengono l'onorevole Piero Fassino, presidente della commissione Affari esteri della Camera dei deputati, gli ambasciatori di Slovacchia, Repubblica Ceca e Ungheria in Italia, rispettivamente Jan Soth, Hana Hubackova e Adam Kovacs. Il webinar è organizzato dal centro studi Geopolitica.info. (Res)