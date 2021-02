Germania-Russia: ex ambasciatore von Fritsch, giusto voler capire Mosca, non a ogni costo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È giusto “voler capire la Russia”, fintantoché ciò non equivale ad “approvare a ogni costo” le azioni di Mosca, per esempio la violazione delle norme internazionali, dei trattati, dei diritti umani. È quanto affermato da Ruediger von Fritsch, ambasciatore di Germania a Mosca dal 2014 al 2019. Intervistato dall'emittente televisiva “Zdf”, von Fritsch ha aggiunto che, in questi casi, è necessario “confrontarsi con chiarezza” per capire “quali valori, quali principi, ci guidano, anche in Germania”. Queste considerazioni, ha infine evidenziato il diplomatico, possono condurre anche a un esito in cui Germania e Russia “non sono della stessa opinione”. (Geb)