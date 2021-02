Cina: "Straits Times", repressione musulmani si estende a comunità Utsul a Hainan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Utsul, una minoranza etnica di fede musulmana che conta non più di diecimila musulmani nella provincia insulare di Hainan, in Cina, sono bersaglio della campagna del Partito comunista cinese contro l'influenza delle religioni straniere. Lo riferisce il quotidiano "The Straits Times". La chiamata alla preghiera riecheggia ancora nei vicoli del quartiere musulmano di Sanya, vecchio di quasi mille anni, dove i minareti a mezzaluna si innalzano sopra i tetti. Secondo il quotidiano, la repressione del governo cinese contro la minuscola comunità di questa città della Cina meridionale è stata sottile. Insegne su negozi e case con la scritta "Allahu akbar" - "Dio è grande" in arabo - sono state coperte con adesivi che promuovono il "sogno cinese", uno slogan ufficiale nazionalista. I caratteri cinesi per halal, che indica quanto è permesso dalla dottrina islamica, sono stati rimossi dalle insegne e dai menu dei ristoranti. Le autorità hanno chiuso due scuole islamiche e due volte hanno cercato di impedire alle studentesse di indossare il velo. (segue) (Cip)