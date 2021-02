Cina: "Straits Times", repressione musulmani si estende a comunità Utsul a Hainan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove restrizioni a Sanya, una città sull'isola turistica di Hainan, segnano un'inversione di tendenza nella politica del governo cinese. Fino a diversi anni fa, i funzionari sostenevano l'identità islamica degli Utsul e i loro legami con i paesi musulmani, secondo i leader religiosi locali e i residenti, che parlavano a condizione di anonimato per evitare ritorsioni da parte del governo. Secondo le autorità cinesi, le restrizioni all'Islam e alle comunità musulmane mirano a frenare l'estremismo religioso violento. Il governo ha usato questa logica per giustificare un giro di vite sui musulmani nella regione dell'estremo ovest cinese dello Xinjiang, a seguito di una serie di attacchi sette anni fa. Ma Sanya ha visto pochi disordini. "L'inasprimento del controllo sugli Utsul rivela il vero volto della campagna comunista cinese contro le comunità locali", ha detto Ma Haiyun, assistente professore alla Frostburg State University nel Maryland che studia l'Islam in Cina. "Si tratta di cercare di rafforzare il controllo statale. È puramente anti-Islam". (segue) (Cip)