Cina: "Straits Times", repressione musulmani si estende a comunità Utsul a Hainan (3)

- Il governo cinese ha ripetutamente negato di opporsi all'Islam. Ma sotto il presidente Xi Jinping il partito ha abbattuto moschee, antichi santuari, cupole e minareti islamici nella Cina nordoccidentale e centrale. La sua repressione si è concentrata pesantemente sugli uiguri, una minoranza musulmana dell'Asia centrale di undici milioni di persone nello Xinjiang, molti dei quali sono stati tenuti in campi di detenzione di massa e costretti a rinunciare alla loro fede religiosa. Lo sforzo di "sinicizzare l'Islam" è accelerato nel 2018 dopo che il Consiglio di Stato cinese ha emesso una direttiva che ordinava ai funzionari di impedire che la fede interferisse con la vita secolare e le funzioni dello Stato. La direttiva metteva in guardia contro l'"arabizzazione" e l'influenza dell'Arabia Saudita, o "Saudi-isation", nelle moschee e nelle scuole. A Sanya il partito insegue un gruppo con una posizione significativa nelle relazioni della Cina con il mondo islamico. Gli Utsul hanno ospitato musulmani da tutto il Paese alla ricerca del clima mite della provincia di Hainan e sono serviti da ponte per le comunità musulmane nel Sud-est asiatico e nel Medio Oriente. L'identità islamica degli Utsul è stata celebrata per anni dal governo mentre la Cina spingeva per legami più forti con il mondo arabo. Tali collegamenti sono stati fondamentali per l'iniziativa "Belt and Road" (Bri, Nuova via della seta) di Xi, un programma per finanziare progetti infrastrutturali in tutto il mondo e aumentare l'influenza politica di Pechino nel processo. (segue) (Cip)