Cina: "Straits Times", repressione musulmani si estende a comunità Utsul a Hainan (4)

- Gli Utsul sono diventati "una base importante per i musulmani che si sono trasferiti all'estero per trovare le loro radici e indagare sui loro antenati", si spiega in un documento del governo nel 2017 salutando il ruolo dell'Islam a Hainan nella Bri. "Ad oggi, hanno ricevuto migliaia di studiosi e amici da più di una dozzina di paesi e regioni, e sono una finestra importante per gli scambi culturali tra i popoli del Mar Cinese Meridionale". Mentre l'economia del turismo di Sanya è esplosa negli ultimi due decenni, sono cresciuti anche i legami degli Utsul con il Medio Oriente. I giovani si sono recati in Arabia Saudita per studi islamici. I leader della comunità hanno creato scuole per bambini e adulti per studiare l'arabo. Hanno iniziato a costruire cupole e minareti per le loro moschee, allontanandosi dallo stile architettonico tradizionale cinese. Sebbene ci siano stati alcuni scontri tra Utsul e gli Han - il gruppo etnico maggioritario della Cina - nei decenni passati, hanno vissuto per lo più in pace, con entrambi i gruppi che hanno beneficiato del recente aumento del turismo. Al contrario, Pechino ha cercato a lungo di sopprimere la resistenza degli uiguri al dominio cinese, che a volte è stata violenta. Il partito ha affermato che le sue politiche nello Xinjiang hanno frenato ciò che definisce terrorismo ed estremismo religioso. Ma negli ultimi due anni, anche a Sanya, le autorità hanno spinto a limitare le espressioni esplicite di fede e i legami con il mondo arabo. I leader della moschea locale hanno detto che gli è stato riferito di rimuovere gli altoparlanti che trasmettono la chiamata alla preghiera dalla sommità dei minareti e di metterli a terra e, più recentemente, di abbassare anche il volume. La costruzione di una nuova moschea è stata interrotta in una disputa sulle sue dimensioni imponenti e sui presunti elementi architettonici "arabi". Il suo scheletro di cemento ora raccoglie polvere. La città ha vietato ai minori di 18 anni di studiare l'arabo, secondo i residenti. (segue) (Cip)