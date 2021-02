Cina: "Straits Times", repressione musulmani si estende a comunità Utsul a Hainan (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso settembre, i genitori e gli studenti di Utsul hanno protestato fuori dalle scuole e dagli uffici governativi dopo che diverse scuole pubbliche avevano proibito alle ragazze di indossare il velo in classe. Alcune settimane dopo, le autorità hanno invertito l'ordine, un raro dietrofront di fronte alla pressione pubblica. Tuttavia, il governo vede l'assimilazione delle varie minoranze etniche cinesi come la chiave per costruire una nazione più forte. "Dobbiamo usare le differenze etniche come base su cui costruire una coscienza cinese unificata", ha detto Xiong Kunxin, professore di studi etnici alla Minzu University di Pechino. "Questa è la direzione del futuro sviluppo della Cina". (Cip)