Germania: 116 aziende intendono applicare in Nutri-Score ai propri prodotti

- Tra produttori di alimenti e società commerciali, sono 116 le aziende della Germania che hanno presentato domanda per applicare ai propri prodotti il Nutri-Score, per un totale di 236 marchi. È quanto comunicato dal ministero per le Politiche alimentari, l'Agricoltura e la Tutela dei consumatori tedesco. Come ricorda il quotidiano “Handelsblatt”, il Nutri-Score è un sistema di etichettatura che semplifica l'identificazione dei valori nutrizionali di cibi e bevande utilizzando uno schema alfabetico-semaforico. In particolare si tratta di una combinazione di lettere e colori a cinque livelli, da una A verde a una E rossa, che indica il valore crescente di grassi, zucchero o sale nel prodotto. A tal fine, la lettera e il colore sono evidenziati. Lo scopo è anche aiutare i consumatori a confrontare gli alimenti all'interno di un gruppo di prodotti. Ideato dalla Francia che mira a introdurlo in tutta l'Ue, il Nutri-Score è stato adottato in Germania su base volontaria dal novembre 2020. In vista dell'utilizzo dell'etichettatura alimentare a semaforo nell'Ue, il Paese e e altri sei Stati membri hanno raggiunto un accordo di principio. Tra l'altro, l'intesa prevede la formazione di un comitato scientifico congiunto, competente anche per i possibili sviluppi del Nutri-Score. (Geb)