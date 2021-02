Recovery: Patroni Griffi (Consiglio di Stato), niente commissari, serve Pa efficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery plan, comunque lo si concepisca, dovrà contare su una pubblica amministrazione efficiente. Per Filippo Patroni Griffi, presidente del Consiglio di Stato si tratta di "uno snodo cruciale per il Recovery plan". "Non è un processo - spiega a "Il Sole 24 Ore" - che si può fare in due mesi, però ci si può organizzare. A monte c'è bisogno di scelte politiche definite e di un quadro normativo chiaro. Non si può scaricare, come spesso accade, sull'amministrazione o sulla giurisdizione l'incertezza della politica o la confusione delle regole. Prendiamo il settore chiave delle infrastrutture: alcuni interventi si sarebbero dovuti fare da tempo, come ridurre tutte le stazioni appaltanti e dotarle di personale tecnico qualificato". Il modello Genova non si può generalizzare. "Al massimo potrebbe essere applicato ad altre 34 opere strategiche. Se voglio generalizzare un modello derogatorio, tanto vale fare una procedura semplificata ma ordinaria". (segue) (Res)