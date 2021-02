Recovery: Patroni Griffi (Consiglio di Stato), niente commissari, serve Pa efficiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo Conte ha previsto 30 commissari per 59 opere strategiche. "A me sembrano un po' tanti. Il commissario sarebbe un responsabile del procedimento e, pertanto, la realizzazione puntuale dell'opera dipende più che dal commissario dalla bontà del procedimento. Non si può pensare di attuare il Recovery plan con commissari e procedure straordinarie". Inoltre, ci sono da mettere in conto i ricorsi al giudice amministrativo. "Non è come sembra. I dati, seppure riferiti al 2018, ci dicono che è stato impugnato l'1,5% del totale delle procedure bandite e una gara su 300 è stata sospesa dal Tar o dal Consiglio di Stato. La durata del giudizio in materia di appalti è, tra primo e secondo grado, di 1,5 anni. Le istanze cautelari si esauriscono in una trentina di giorni a grado". Sul banco degli imputati c'è anche il codice appalti. "È quello che sento dire dappertutto: che bisogna sospendere il codice perché ci blocca. Allora togliamo quello che non è previsto dalle direttive europee, il cosiddetto gold plating, e vediamo se funziona meglio. Se ce lo chiedono, siamo disposti a farlo", ha concluso Patroni Griffi. (Res)