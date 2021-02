Governo: Meloni, il nuovo esecutivo è in mano al Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una intervista a "La Verità" spiega cosa non le piace del nuovo governo Draghi: "A me pare che manchi l'elemento più importante, ovvero la discontinuità con il governo precedente. Sembra che abbiamo chiamato Mario Draghi per farci dire che i ministri del governo Conte erano i migliori. Sfido chiunque a dire che Lamorgese, Speranza o Di Maio siano il meglio che questa nazione ha da offrire". "E non dimentichiamo Andrea Orlando al Lavoro - aggiunge -. Credo che questa scelta rappresenti un campanello d'allarme tragico anche sulle materie economiche. Chi si aspettava un governo che, almeno sulle materie proprie di Draghi, cioè quelle economiche, rompesse con gli schemi della sinistra, non può non essere deluso". Forse il "problema a monte" è la grande influenza esercitata da Sergio Mattarella al momento della scelta dei ministri. "Se Draghi, come si dice e come continuo a sperare, non è l'uomo del Pd, mi pare l'unica spiegazione plausibile. Atteso che questo è un governo in mano al Pd. Il che è anche irrispettoso della volontà popolare, dato che il Pd alle ultime elezioni ha preso il 18 per cento e ora si trova a dominare ancora più di prima, tra ministri politici e tecnici. Se Draghi, gli piaccia o no, accetta o condivide questa impostazione (come farebbe pensare la composizione dell'esecutivo), temo che il governo avrà una fortissima impronta di sinistra. A me questa pare la questione principale". (segue) (Res)