Governo: Meloni, il nuovo esecutivo è in mano al Pd (2)

- "A me - osserva la presidente - il fatto di avere un esponente della sinistra dem come Andrea Orlando al Lavoro spaventa molto. Il lavoro, specie in questo momento, è un tema chiave. Penso che bisognerebbe sospendere il decreto Dignità, reintrodurre i voucher ovunque possibile, e il fatto che tali questioni finiscano in mano alla corrente più nostalgica del Pd non mi fa ben sperare per quei milioni di imprenditori che attendevano un governo amico", ha concluso la Meloni. (Res)