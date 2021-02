Spagna: elezioni Catalogna, socialista Illa e indipendentista Aragones chiederanno investitura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria del Partito socialista catalano (Psc) alle elezioni parlamentari tenutesi ieri sono un chiaro segnale della volontà dei cittadini di voltare pagina. Sono le prime parole di Salvador Illa, candidato del Psc alle elezioni per la Generalitat che il suo partito ha vinto con una percentuale 23 per cento dei voti scrutinati. "Poche ore fa ho chiesto ai cittadini di votare con la speranza, che è più forte della paura", ha detto Illa ringraziando la popolazione catalana che è andata alle urne "con speranza e affetto". "La vittoria del Psc ha un significato molto chiaro per voltare pagina", ha detto Illa, annunciando la sua intenzione di chiedere ufficialmente "l'investitura come presidente della Generalitat". Secondo Illa l'esito del voto "è un grande passo, ma è solo il primo" e il cambiamento "sarà inarrestabile". Il candidato del Psc ha evidenziato che c'è "un'ampia sensazione di riunificazione dei catalani con loro stessi ma anche con il resto degli spagnoli", aggiungendo che l'esito del voto mostra che "la Catalogna ha detto che ama la Spagna e la Spagna ama la Catalogna". Per Illa, dunque, "non c'è altra soluzione che non sia la riunificazione", cogliendo l'occasione per rivolgere un messaggio al primo ministro, Pedro Sanchez, che aveva fortemente voluto la sua candidatura: "E' la nostra vittoria presidente". A stretto giro il premier ha dichiarato che "il socialismo ha vinto" in Catalogna. "Una notizia fantastica per rendere possibile il cambiamento e la riunione" per cui il Psc "ha lavorato così duramente", ha detto in un messaggio su Twitter. Sanchez ha poi ringraziato Illa "per aver concesso la possibilità di realizzare un futuro", evidenziato il premier. (segue) (Spm)