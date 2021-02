Spagna: elezioni Catalogna, socialista Illa e indipendentista Aragones chiederanno investitura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il candidato alla presidenza della Generalitat per Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Pere Aragones, ha annunciato che si presenterà per l'investitura, chiedendo "ampie intese" con il resto delle formazioni "progressiste". Secondo Aragones, la Catalogna "ha fatto la storia" in quanto "per la prima volta il movimento pro indipendenza ha supera il 50 per cento dei voti e, in tal senso, ha inviato un messaggio chiaro al premier Sanchez: "È ora di risolvere il conflitto. È arrivato il momento di negoziare". L'ex presidente della Generalitat catalana, Quim Torra, ha assegnato la vittoria delle elezioni parlamentari catalane alle forze indipendentiste. "Possiamo già dirlo molto chiaramente: una clamorosa vittoria per l'indipendenza!", ha twittato Torra, esponente di Uniti per la Catalogna (JxCat). Torra aveva lanciato un appello a votare "in massa" alle elezioni di ieri: "Possono squalificarci, possono reprimerci, ma noi avremo il nostro voto", aveva detto in un video diffuso dopo aver esercitato il suo diritto di voto al suo collegio elettorale a Barcellona. En Comú Podem, che ha replicato lo stesso risultato del 2017 con otto deputati, ha proposto una coalizione tripartita con Psc e Sinistra repubblicana di Catalogna per guidare la Generalitat. Jessica Albiach, candidata di En Comú Podem, alleanza di forze di sinistra che include anche Unidas Podemos, commentando l'esito delle elezioni parlamentari catalane ha evidenziato la necessità di "un governo sinistra, ampio, plurale e trasversale". A tal proposito ha affermato che chiamerà Illa (Psc) e Aragones (Erc) per "sedersi a un tavolo e mettere da parte gli sterili veti di altri tempi e lasciarli fuori dal tavolo" per negoziare e costruire un governo di sinistra "ampio e trasversale che la maggioranza del Paese richiede". (segue) (Spm)