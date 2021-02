Spagna: elezioni Catalogna, socialista Illa e indipendentista Aragones chiederanno investitura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fronte di centrodestra, Vox è stato il grande "vincitore" della elezioni di ieri entrando nel Parlamento catalano con il 7,6 per cento dei voti ed 11 deputati. Il candidato di Vox, Ignacio Garriga, ha affermato che non intende "fare passi indietro e di non voler allontanarsi di un centimetro della nostre posizioni", ringraziando gli oltre 200 mila catalani che hanno reso il suo partito "i leader dell'opposizione al separatismo e alla sinistra", anche se "la strada da percorrere è lunga", ha concluso il candidato di Vox. Grande delusione è stata espressa dal candidato di Ciudadanos (Cs), Carlos Carrizosa, il cui partito è crollato dal 25,3 per cento del 2017 ad appena il 5,5 delle elezioni di ieri. "Quasi la metà dei catalani è rimasta a casa, quindi un primo riconoscimento del nostro partito è che non abbiamo saputo mobilitare l'elettorato costituzionalista", ha detto Carrizosa che ha ammesso la dura debacle. "C'è questa brutta notizia dell'ascesa del separatismo, che non rappresenta la maggioranza sociale catalana, ma avrà una maggioranza più elevata in Parlamento", ha detto Carrizosa. "Il nostro gruppo parlamentare continuerà a difendere il costituzionalismo, dal centro, la moderazione, l'ideologia liberale e la lotta per le libertà in Catalogna e la democrazia", ha spiegato il candidato della forza conservatrice. Anche la presidente di Ciudadanos, Inés Arrimadas, si è rammaricata della scarsa affluenza alle elezioni e ha riconosciuto che il suo partito non è stato in grado di mobilitare l'elettorato. "Quando il separatismo si presenta diviso, esce comunque rafforzato nei seggi e nella percentuale di voti", ha lamentato la leader di Ciudadanos. Arrimadas ha sottolineato di aver chiamato Salvador Illa, il candidato del Psc alla guida della Generalitat, per congratularsi con lui per essere il leader della forza politica più votata in Catalogna. (segue) (Spm)