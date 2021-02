Germania-Cina: Ad Volkswagen Diess difende attività nello Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato del conglomerato automobilistico tedesco, Herbert Diess, ha nuovamente difeso le attività dell'azienda nello Xinjiang, regione autonoma della Cina occidentale popolata dalla minoranza musulmana degli uiguri i cui diritti umani sarebbero oggetto di violazioni da parte delle autorità di Pechino. “Manteniamo il nostro impegno in Cina, anche nello Xinjiang", ha affermato Diess nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Per l'Ad, è più probabile che la situazione della popolazione nelle regione venga migliorata più dalla presenza di Volkswagen che dalla sua partenza. Inoltre, Diess ha sottolineato che “un gruppo industriale non può rovesciare una dittatura”. Il dirigente ha poi evidenziato come Volkswagen sia certa che nello Xinjiang non vengano impiegati lavoratori forzati, né da parte del gruppo né da parte dei suoi fornitori. “Qui abbiamo tolleranza zero, anche nello Xinjiang sosteniamo i nostri valori, tra cui la rappresentanza dei dipendenti, il rispetto delle minoranze e gli standard sociali e del lavoro”, ha affermato Diess. Nel capoluogo della regione, Urumqi, Volkswagen gestisce uno stabilimento in joint venture con l'azienda automobilistica cinese Saic Motor, In Cina, il gruppo tedesco vende oltre il 40 per cento delle sue auto.(Geb)