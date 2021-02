Cina: Olimpiadi invernali 2022, diplomatici visitano sito Zhangjiakou

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina accoglie le delegazioni di tutto il mondo a partecipare ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. Lo ha dichiarato ieri, 14 febbraio, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in un incontro con gli ambasciatori e altri alti diplomatici in Cina. Nella stessa giornata, circa 30 ambasciatori e diplomatici hanno visitato la zona di competizione di Zhangjiakou delle Olimpiadi invernali, nella provincia settentrionale di Hebei. Nel sottolineare che la Cina ha avviato il conto alla rovescia di un anno all'apertura dei Giochi, Wang ha affermato che il governo cinese attribuisce grande importanza ai preparativi, che stanno procedendo bene, secondo quanto da lui ferito. "La Cina è pronta a lavorare con tutte le parti per organizzare Giochi olimpici invernali semplici, sicuri ed eccellenti e farlo in modo verde, condiviso, aperto e pulito", ha detto Wang.(Cip)