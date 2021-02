Myanmar: veicoli blindati sfilano nelle strade di Yangon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate del Myanmar hanno schierato veicoli blindati nelle strade della capitale commerciale del Paese, Yangon, nella notte tra ieri ed oggi, 15 febbraio, e istituito un blackout notturno di internet, dopo le proteste proseguite per giorni in quella ed altre città contro il golpe militare dello scorso primo febbraio. La giornata di oggi segna due settimane dalla deposizione del governo eletto di Aung San Suu Kyi, e la scadenza legale per l'approvazione da parte della magistratura dei capi d'accusa rivolti contro Suu Kyi al momento del suo arresto. Le forze armate si preparano ad ulteriori proteste: nel Paese si sono susseguite manifestazioni ininterrotte dal 6 febbraio, nonostante il coprifuoco e i divieti di assembramento varati nelle principali città birmane. Ieri, 14 febbraio, l'ambasciata Usa a Yangon ha sollecitato i cittadini Usa nella città a rimanere in casa tra le ore 20 e le 4 del mattino, citando "indicazioni di movimenti militari". Il fornitore norvegese di servizi di telecomunicazioni Telenor, attivo nel Myanmar, ha comunicato d'aver ricevuto direttive dalla giunta di bloccare l'accesso ad Internet per un periodo non meglio precisato; l'ambasciata Usa ha fatto riferimento a possibili blocchi di Internet tra l'una e le 9 del mattino.Decine di migliaia di persone hanno manifestato anche ieri sulle strade del Myanmar contro il colpo di stato militare. È stato il nono giorno di protesta, con manifestazioni a Yangon, la città più grande, a Naypyidaw, la capitale, e in altri centri, da Mandalay a Tavoy a Waimaw. Molti dei manifestanti portavano cartelli con l’immagine della consigliera di Stato, Aung San Suu Kyi, che si trova agli arresti e di cui chiedevano la liberazione. La popolazione, inoltre, si è organizzata con gruppi di sorveglianza per cercare di impedire gli arresti, che vengono effettuati soprattutto di notte e da agenti di polizia in borghese. Secondo l’Associazione di assistenza per i prigionieri politici, sono più di 380 le persone arrestate. La giunta militare ha emesso mandati di arresto per gli attivisti democratici che sostengono le proteste e avvertito l’opinione pubblica di non ospitare gli attivisti fuggitivi. Le forze armate stanno dando la caccia, in particolare, a sette attivisti, tra i quali Min Ko Naing, già in prima linea nelle proteste del 1988.La protesta ha avuto luogo anche nel ciberspazio, con un attacco informatico al sito governativo Myanmar Digital News rivendicato da un gruppo chiamato Brotherhood of Myanmar Hackers. Sulla pagina sono apparse immagine e parole contro il colpo di stato. Al momento il sito risulta inaccessibile. Ieri il ministero dell’Informazione ha anche avvisato la stampa estera di non causare “disordini pubblici”. Ieri il capo dell’Esercito Min Aung Hlaing ha ingiunto ai dipendenti pubblici in sciopero di tornare al lavoro e il nuovo regime ha istituito una linea diretta per raccogliere segnalazioni su quelli che partecipano alle manifestazioni.La giunta continua a resistere alle condanne internazionali. Il 12 febbraio si è tenuta la 29ma sessione speciale del Consiglio per i diritti umani sulle implicazioni della crisi in Myanmar per i diritti umani. Il relatore speciale, Tom Andrews, ha dichiarato che ciò che è avvenuto in Myanmar il primo febbraio è “un atto oltraggioso e illegale: un colpo di stato contro un governo debitamente eletto” e le Nazioni Unite e tutti gli Stati membri devono agire e chiedere alla giunta militare birmana di rilasciare incondizionatamente tutti coloro che sono stati arrestati, porre fine alle persecuzioni, dimettersi e acconsentire alle riforme.La custodia di Aung San Suu Kyi, arrestata il primo febbraio, è stata disposta fino al 15 febbraio, domani. La leader politica, secondo quanto riferito su Facebook dal portavoce della Lega nazionale per la democrazia (Nld), Kyi Toe, è stata messa agli arresti domiciliari con l’accusa di violazione della legge sulle importazioni e le esportazioni. Insieme a lei è stato arrestato anche il presidente birmano Win Mying, accusato invece di aver violato la legge sulla gestione nazionale dei disastri. Altre persone arrestate durante il golpe, tra le quali molti parlamentari della Lega nazionale per la democrazia, sono state invece rilasciate. (Inn)