Myanmar: detenzione amministrativa di Suu Kyi prorogata al 17 febbraio

- Aung San Suu Kyi, leader del governo civile birmano deposto dal golpe militare del primo febbraio scorso, rimarrà agli arresti domiciliari almeno sino a mercoledì 17 febbraio. Lo ha annunciato oggi un suo legale. Era inizialmente atteso proprio per oggi, 15 febbraio, un pronunciamento della magistratura del Myanmar in merito ai capi d'imputazione a carico di Suu Kyi, arrestata dalle forze armate con l'accusa d'aver importato illegalmente nel paese apparecchi per le telecomunicazioni. La scorsa notte le forze armate del Myanmar hanno schierato viecoli blindati nelle strade della capitale commerciale del Paese, Yangon, e istituito un blackout notturno di internet, dopo le proteste proseguite per giorni in quella ed altre città contro il golpe militare dello scorso primo febbraio. La giornata di oggi segna due settimane dalla deposizione del governo eletto di Aung San Suu Kyi, e la scadenza legale per l'approvazione da parte della magistratura dei capi d'accusa rivolti al consigliere di Stato al momento del suo arresto. (segue) (Inn)