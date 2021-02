Business news: Brasile, settore servizi frena a dicembre, nel 2020 il calo e del 7,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume d'affari del settore dei servizi in Brasile è diminuito dello 0,2 a dicembre 2020 rispetto a novembre. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) evidenziando che il dato interrompe sei mesi consecutivi di espansione. Nonostante l'inversione di tendenza manifestata a partire da giugno, capace di generare una crescita del 18,9 per cento nella seconda parte dell'anno, il volume d'affari dei servizi non ha compensato le perdite della prima parte dell'anno, effetto della pandemia di coronavirus, attestandosi il 3,8 per cento al di sotto del dato di febbraio. Molto peggiore il dato complessivo annuale del 2020, in cui il settore dei servizi mostra un calo del 7,8 per cento. Si tratta della flessione più intensa dall'inizio delle serie storiche iniziate nel 2012. (Res)