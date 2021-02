Business news: Brasile, governo affida concessione di quattro porti fluviali ai privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture del Brasile ha affidato la concessione per esplorazione di quattro Terminal portuali fluviali ad uso privato (Tup) nello stato di Pará ad altrettante società private. Si tratta degli scali di Petroleo Sabbà, Louis Dreyfus, Cargill e Administradota de bens de infraestrutura (Abi). "I nuovi contratti con i terminal serviranno a soddisfare una domanda di movimentazione merci nella regione, che è diventata un corridoio logistico strategico e in costante crescita", ha dichiarato il sottosegretario ai porti e ai fiumi navigabili del ministero delle Infrastrutture, Diogo Piloni. I Tup sono concessi dall'Agenzia nazionale dei trasporti via acqua (Antaq) a società private. Il nuovo quadro normativo per il settore portuale ha definito nuovi termini per lo sfruttamento dei Tup, facilitando l'accesso alle risorse private. In due anni, il governo federale ha firmato 78 contratti di adesione con aziende. (Res)