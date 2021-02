Usa: armi da fuoco, Biden sollecita "riforme di buon senso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha sollecitato il Congresso ad approvare "riforme di buon senso sulle armi da fuoco" ieri, 14 febbraio, in un messaggio per il terzo anniversario della sparatoria presso la scuola superiore Marjory Stoneman Douglas di Parkland, in Florida. "Oggi, mentre ci uniamo in cordoglio alla comunità di Parkland, compiangiamo tutti quanti hanno perso la vita a causa della violenza armata", recita un comunicato del presidente diffuso dalla Casa Bianca. Biden esorta nel medesimo messaggio ad adottare una serie di misure normative per limitare la circolazione delle armi da fuoco negli Usa, inclusa la messa al bando delle cosiddette "armi d'assalto" e dei caricatori ad alta capienza, così come un ulteriore irrigidimento dei controlli federali sui potenziali acquirenti di armi da fuoco. "Quest'amministrazione non intende attendere la prossima sparatoria di massa per ascoltare questa chiamata", ha scritto Biden, riferendosi al movimento giovanile per la messa al bando delle armi da fuoco. "Dobbiamo un cambiamento a tutti i cari che abbiamo perso e che abbiamo lasciato nel lutto. Il tempo di agire è ora", ha affermato il presidente. La presidente democratica della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, ha dichiarato che i leader del Congresso sono pronti a lavorare con la Casa Bianca per varare misure restrittive rimaste bloccate durante l'amministrazione dell'ex presidente Donald Trump. (Nys)