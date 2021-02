Usa: il senatore Graham discute con Trump il futuro del Partito repubblicano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il repubblicani Lindsey Graham, ritenuto uno dei principali alleati dell'ex presidente al Senato federale Usa, ma protagonista anche di alcune polemiche con l'ex inquilino della Casa Bianca, ha dichiarato d'aver parlato con l'ex presidente ieri, 15 febbraio, dopo l'assoluzione di Trump al secondo processo di impeachment a suo carico. L'ex presidente, ha dichiarato Graham, è "arrabbiato con qualcuno" - un evidente riferimento al manipolo di senatori repubblicani che hanno votato per la sua condanna - "ma è pronto a voltare pagina". Intervistato da "Fox News", Graham ha detto che Trump è "grato ai suoi avvocati" ed ha "apprezzato l'aiuto che tutti noi abbiamo fornito". Il senatore ha inoltre affermato che l'ex inquilino della Casa Bianca è "pronto ad andare avanti e ricostruire il Partito repubblicano", ed "entusiasta in vista del 2022", quando si terranno le prossime elezioni di medio termine. Tra i conservatori con cui Trump è arrabbiato, ha ammesso Graham, c'è anche il leader dei Repubblicani al Senato Mitch McConnell, che ha votato per scagionare l'ex presidente al processo di impeachment, ma lo ha comunque subissato di critiche durante le dichiarazioni di voto, affermando di fatto di ritenere Trump responsabile dell'assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio. (segue) (Nys)