Usa: il senatore Graham discute con Trump il futuro del Partito repubblicano (2)

- "Credo che col suo discorso McConnell si sia voluto sfogare. Sfortunatamente, così facendo ha posto un peso sulle spalle dei Repubblicani. Il suo discorso, credo, avrà effetti sulle campagne elettorali del 2022. immagino che in Stati come Georgia, Arizona, New Hampshire, che nel 2022 ci daranno l'occasione di riprendere il Senato, il discorso di McConnell verrà riproposto, e ne verrà chiesto conto ai candidati repubblicani". Lo stesso Graham ha dichiarato che Trump è corresponsabile del clima di tensione successivo alle elezioni presidenziali dello scorso novembre, per aver alimentato le accuse di irregolarità e frodi elettorali. Nei giorni scorsi Graham aveva dichiarato di voler incontrare Trump per scongiurare l'ipotesi che l'ex presidente possa abbandonare i Repubblicani e fondare un proprio partito. (Nys)