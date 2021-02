Giappone: terremoto Fukushima, autorità preoccupate da scosse di assestamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dal Giappone sono in allarme in vista di possibili scosse di assestamento violente, dopo il terremoto di magnitudo 7,3 che il 13 febbraio ha colpito il Nord-est del Paese, causando il ferimento di oltre 150 persone e gravi danni a infrastrutture essenziali. La scossa è stata avvertita con maggiore intensità a Fukushima e Miyagi, le stesse prefetture devastate dal terremoto di magnitudo 9 e dal conseguente tsunami che nel 2011 innescò anche un gravissimo incidente nucleare. Oggi le aziende giapponesi gestrici dei trasporti aerei e su ruota hanno intensificato le corse e i voli, per compensare il blocco delle linee ferroviarie che collegano l'area di Tokyo al Nord-est del Paese. Japan Airlines Co. e All Nippon Airways Co. aumenteranno il numero dei voli tra Tokyo e la regione del Tohoku. JR Bus aggiungerà 20 corse giornaliere di autobus tra Tokyo, Fukushima e Sendai. Il servizio dei treni ad alta velocità è sospeso tra le stazioni di Nasushiobara e Morioka, nelle prefetture di Tochigi e Iwate. Gli operatori sono al lavoro per riparare guasti estesi a linee elettriche e ponti ferroviari. (Git)