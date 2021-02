Giappone: l'indice Nikkei tocca il record di 30mila punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice Nikkei della borsa di Tokyo ha raggiunto il record di 30mila punti oggi, 15 febbraio, un livello che non ha precedenti dai tempi della cosiddetta "bubble economy", per effetto della progressiva ripresa delle aziende dalle ricadute della pandemia, e dei livelli di liquidità sempre maggiori generati dalle banche centrali. Secondo esperti citati dal quotidiano "Nikkei", la prossima revisione delle previsioni relative agli utili per l'anno fiscale corrente potrebbe spingere l'indice ad un ulteriore rialzo, sino a portarlo a 34mila punti entro la fine del 2021. Lo scorso marzo la pandemia aveva fatto piombare l'indice Nikkei sino a 16.552,83 punti; da allora l'indice, che riunisce i titoli delle maggiori aziende giapponesi quotate, è quasi raddoppiato, proprio grazie all'alleggerimento quantitativo delle banche centrali e alla spesa a debito degli Stati. Secondo gli operatori di mercato, le aziende produttrici di semiconduttori e dell'elettronica continueranno a guidare i rialzi, anche per effetto della progressiva diffusione del 5G tra i consumatori. (segue) (Git)