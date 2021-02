Myanmar: veicoli blindati sfilano a Yangon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate del Myanmar hanno schierato veicoli blindati nelle strade della capitale commerciale del Paese, Yangon, nella notte tra ieri ed oggi, 15 febbraio, e istituito un blackout notturno di internet, dopo le proteste proseguite per giorni in quella ed altre città contro il golpe militare dello scorso primo febbraio. La giornata di oggi segna due settimane dalla deposizione del governo eletto di Aung San Suu Kyi, e la scadenza legale per l'approvazione da parte della magistratura dei capi d'accusa rivolti contro Suu Kyi al momento del suo arresto. Le forze armate si preparano ad ulteriori proteste: nel Paese si sono susseguite manifestazioni ininterrotte dal 6 febbraio, nonostante il coprifuoco e i divieti di assembramento varati nelle principali città birmane. Ieri, 14 febbraio, l'ambasciata Usa a Yangon ha sollecitato i cittadini Usa nella città a rimanere in casa tra le ore 20 e le 4 del mattino, citando "indicazioni di movimenti militari". Il fornitore norvegese di servizi di telecomunicazioni Telenor, attivo nel Myanmar, ha comunicato d'aver ricevuto direttive dalla giunta di bloccare l'accesso ad Internet per un periodo non meglio precisato; l'ambasciata Usa ha fatto riferimento a possibili blocchi di Internet tra l'una e le 9 del mattino. (segue) (Inn)