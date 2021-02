Myanmar: veicoli blindati sfilano a Yangon (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta ha avuto luogo anche nel ciberspazio, con un attacco informatico al sito governativo Myanmar Digital News rivendicato da un gruppo chiamato Brotherhood of Myanmar Hackers. Sulla pagina sono apparse immagine e parole contro il colpo di stato. Al momento il sito risulta inaccessibile. Ieri il ministero dell’Informazione ha anche avvisato la stampa estera di non causare “disordini pubblici”. Ieri il capo dell’Esercito Min Aung Hlaing ha ingiunto ai dipendenti pubblici in sciopero di tornare al lavoro e il nuovo regime ha istituito una linea diretta per raccogliere segnalazioni su quelli che partecipano alle manifestazioni. (segue) (Inn)