Usa: Repubblicani scettici sull'ipotesi di un "terzo partito"

- Il quotidiano "The Hill" ha intervistato una decina di strateghi, funzionari ed ex funzionari del Partito repubblicano Usa, da cui emerge scetticismo in merito ad una frattura del Partito all'indomani del secondo impeachment a carico dell'ex presidente Donald Trump, conclusosi con la sua assoluzione. La scorsa settimana 120 esponenti del fronte conservatore Usa hanno organizzato una videoconferenza per discutere la fondazione di una forza politica "di centrodestra". Tuttavia, secondo "The Hill", anche i repubblicani più distanti dall'ex presidente, e che gli imputano un ruolo nelle violenze dello scorso 6 gennaio a Capitol Hill, sono restii ad abbandonare il Partito, dove appare ancora con evidenza il peso preponderante di Trump in termini politici ed elettorali. Il voto che lo scorso sabato, 13 febbraio, ha chiuso il processo a carico dell'ex presidente ha esposto una profonda frattura tra i Conservatori, esacerbata dalle accuse rivolte all'ex presidente dal leader dei Repubblicani al Senato, Mitch McConnell. (segue) (Nys)