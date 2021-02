Asean: cauto ottimismo nelle previsioni di crescita per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le economie del Sud-est asiatico puntano a recuperare quest'anno il terreno perduto nel 2020 a causa della pandemia di coronavirus. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che passa in rassegna le previsioni di crescita del Pil formulate dai paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), da cui emerge un senso di cauto ottimismo. Oggi, 15 febbraio, Singapore ha confermato le previsioni di crescita per il 2021, entro una forbice tra il 4 e il 6 per cento del Pil. La Città-Stato è reduce da una contrazione economica del 5,4 per cento, sulla base di una revisione al rialzo dell'andamento nel quarto trimestre 2020. Singapore rappresenta sotto molti aspetti il termometro economico della regione: nel Sud-est asiatico si punta sulla ripresa delle esportazioni dei generi di consumo, con un occhio di riguardo al rapido progresso delle campagne di vaccinazione, necessarie a chiudere la fase acuta della crisi pandemica e a rilanciare il turismo, che rappresenta un settore chiave per diversi paesi dell'area. (segue) (Fim)