Asean: cauto ottimismo nelle previsioni di crescita per il 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia prevede per quest'anno di conseguire una crescita compresa tra il 4,5 e il 5,5 per cento del Pil, dopo aver chiuso il 2020 con una contrazione del 2,1 per cento. Il Paese ha iniziato a gennaio una massiccia campagna di vaccinazioni, tesa a immunizzare almeno il 70 per cento della sua popolazione di 181 milioni di persone entro il 2022. Le Filippine, la cui economia ha subito un tracollo del 9,5 per cento lo scorso anno, puntano a chiudere il 2021 con una crescita compresa tra il 6,5 e il 7,5 per cento. La Thailandia ha invece rivisto al ribasso le proprie previsioni per il 2021, e punta ora a chiudere l'anno con una crescita compresa tra il 2,5 e il 3,5 per cento del Pil. La Malesia, che ha chiuso il 2021 con una decrescita del 5,6 per cento, non ha ancora formulato previsioni di crescita per il 2021. Il Vietnam, invece, potrebbe riconfermarsi leader regionale in termini di crescita, dopo aver chiuso il 2020 con una espansione economica del 2,9 per cento. Hanoi punta a chiudere il 2021 con una crescita del Pil del 6,5 per cento. (Fim)