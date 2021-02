Business news: Brasile, Petrobras vende raffineria a impresa degli Emirati Arabi Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha concluso le negoziazioni con la compagnia degli Emirati Arabi Uniti, Mubdala Capital, per la vendita della raffineria Landulpho Alves (Rlam) nello stato di Bahia. La transazione ha un valore di 1,65 miliardi di dollari e include l'acquisizione del parco della raffineria e tutte le annesse strutture logistiche: 669 chilometri di oleodotti e 4 terminal (Candeias, Itabuna, Jequié e Madre de Deus). La vendita definitiva è soggetta ancora all'approvazione da parte delle società di regolazione del mercato quali la Commissione di valori mobiliari (Cvm) e il Consiglio amministrativo per la difesa economica (Cade), agenzia antitrust del Brasile. Si tratta dell'unica raffineria che la compagnia statale è riuscita a vendere negli ultimi 2 anni e mezzo. Petrobras aveva infatti ufficialmente avviato le operazioni per la cessione di cinque raffinerie in tutto il paese nel giugno del 2019, offrendo in vendita le prime di 13 raffinerie. (Res)