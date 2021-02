Business news: Cile, inflazione in aumento dello +0,7 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Cile ha registrato un aumento dello 0,7 per cento a gennaio secondo dati dell'istituto nazionale di statistica (Ine). Si tratta di un dato superiore a quello previsto dagli analisti, e segna una lieve accelerazione rispetto al dato di dicembre, quando il rilevamento segnava un +0,3 per cento. Con il dato di gennaio l'inflazione sui dodici mesi raggiunge un livello del 3,1 per cento. Nel primo mese dell'anno hanno segnato aumenti nove delle dodici voci che compongono il paniere. A trainare al rialzo l'indice le voci relative alle benzine, con un +2,8 per cento, alimenti e bevande analcoliche, con un +1,2 per cento ed un'incidenza di 0,246 punti percentuali sul totale, e i trasporti, con un aumento dell'1,2 per cento. Parallelamente, tra le voci che hanno registrato una diminuzione mensile dei prezzi, spaccano abbigliamento e calzature, con un calo dello 0,9 per cento. (Res)