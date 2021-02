© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito indipendentista Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) si è imposto con 6 voti, il 50 per cento, sui 23 aventi diritto al voto, a Sant Jaume de Frontanyà, in provincia di Barcellona, il più piccolo comune della regione. Al secondo posto con 4 voti (il 33 per cento) il Partito socialista catalano (Psc). Sono state 11, invece, le astensioni. (Spm)