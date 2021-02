Trasporto aereo: Israele consentirà l'ingresso di 2.000 viaggiatori al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gabinetto israeliano riaprirà i collegamenti aerei e consentirà a 2.000 cittadini stranieri di entrare nel paese ogni giorno, secondo quanto dichiarato oggi dall'ufficio del primo ministro e del ministero della Salute. "Il gabinetto ministeriale ha approvato il piano del ministro dei Trasporti per i voli in entrata e in uscita. Fino a 2.000 persone potranno giungere in Israele via aereo ogni giorno", si legge nel comunicato. Il ministero della Difesa è stato incaricato di contattare gli hotel in cui i viaggiatori in arrivo verranno messi in quarantena. Israele ha in gran parte chiuso l'aeroporto Ben Gurion, principale porta d’accesso dello Stato ebraico a partire dal 25 gennaio nel tentativo di limitare il diffondersi nel Paese di varianti del Covid-19.(Res)